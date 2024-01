CHANGO, LE TAMBOUR MAGIQUE Carcassonne, mardi 19 mars 2024.

CHANGO, LE TAMBOUR MAGIQUE Carcassonne Aude

Un jour la foudre frappa le grand arbre qui déployait sa ramure majestueuse au centre du village. Sa plus grosse branche se brisa… Et dans cette branche choisie par l’éclair, les hommes sculptèrent un tambour. Un tambour qui avait de grands pouvoirs… Grâce au Tambour Magique, nous allons pénétrer dans l’univers chaleureux et fascinant des cultures afro caribéennes (Afrique, Brésil, Caraïbes) où la musique accompagne depuis toujours les moments importants de la vie. A travers cette histoire illustrée de chansons participatives, les artistes plongent le public en immersion dans cet univers où rythme et mélodie s’allient pour insuffler la joie de chanter, de danser et de partager ensemble un moment de fête. Car finalement, ce que nous montre le Tambour Magique, c’est que la musique est un langage universel qui permet à tous les êtres humains, quelque soit leur mode de vie, leur pays d’origine ou la couleur de leur peau, de se comprendre, de communiquer et de partager des moments de bonheur.

Un voyage à la rencontre des cultures et musiques du monde, un spectacle ensoleillé et festif, invitant à la tolérance et au partage. Un récit musical et participatif entre conte, théâtre et musique qui vous entrainera à la découverte d’un monde magique et merveilleux… celui des tambours!

EUR.

Avenue Jules Verne

Carcassonne 11000 Aude Occitanie contact@11bouge.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:30:00

fin : 2024-03-19



L’événement CHANGO, LE TAMBOUR MAGIQUE Carcassonne a été mis à jour le 2024-01-23 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11