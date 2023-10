Découvrir la Gorgebleue à Miroir ! Changis, 77660 Changis-sur-Marne, France Changis-sur-Marne, 1 avril 2023, Changis-sur-Marne.

Découvrir la Gorgebleue à Miroir ! 1 avril – 28 mai Changis, 77660 Changis-sur-Marne, France 20 euros de frais de guidage par personne.

Son plumage orange et bleue d’oiseau exotique est indescriptible. Le voir provoque un choc esthétique indéniable. C’est l’une des espèces les plus rares et les plus recherchées en Ile de France. Son chant et sa danse nuptiale sont également remarquables. Des mesures précises sont mises en œuvre pour protéger ses derniers lieux de reproduction dans les prairies humides qui longent les boucles de la Marne.

Nous embarquerons pour une grosse demi-journée à Changis Sur Marne à la découverte de ce perle rare, à seulement 40 minutes de Paris par train depuis la Gare de l’Est. Une petite rando ornitho de quelques kilomètres à travers près fleuris, prairies, friches et bois, le long de la rivière et des étangs adjacents. Avec Pause piquenique. Et plein plein d’autres oiseaux magnifiques et de fleurs sauvages à découvrir, dont Loriots, Rossignols, Pie-grièches, Oedicnèmes, Tariers… Photos de la Gorgebleue par (c) Anne Lisbet Tollånes.

Durée : 8h00

Activité organisée par David – Ornithologue guide naturaliste et éducateur environnement

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouvrir-la-gorgebleue-a-miroir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

2023-05-28T08:30:00+02:00 – 2023-05-28T16:30:00+02:00

