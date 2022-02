«Changer les règles, faire tomber les tabous: enjeux et alternatives autour des produits menstruels» Bibliothèque de la Cité, 9 mars 2022, Genève.

La Ville de Genève, en partenariat avec le Réseau Femmes et l’association For Womxn, Period vous proposent un moment d’échanges collaboratif et participatif sur les enjeux et les tabous qui entourent les règles et les protections menstruelles. Quels sont les enjeux sociaux, environnementaux et sanitaires autour des protections menstruelles ? Qu’est-ce que la précarité menstruelle et quelles formes prend-elle? Comment vivre ses règles de manière durable et sans déchets ? Quelles sont les alternatives aux traditionnelles serviettes et tampons jetables ? Comment choisir des protections qui nous conviennent ? Des intervenantes, expertes de ces questions, vous aideront à y voir plus clair grâce à des informations théoriques et pratiques. Les ateliers sont animés par des intervenantes de l’Espace Santé Femmes* et de l’association Womxn, Period. Le mercredi 9 mars 2022, de 12h00 à 14h00, à la Bibliothèque de la Cité, pour toute personne intéressée; Le samedi 12 mars 2022, de 10h00 à 12h00, à l’Arcade Achillée, réservé aux personnes menstruées; Inscriptions nécessaires pour chaque atelier, jusqu’au lundi 7 mars 2022

gratuit

Ateliers proposés par le service Agenda 21-Ville durable, le Réseau Femmes et For Womxn, Period.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



