CHANGER L’EAU DES FLEURS THEATRE DE LA RENAISSANCE Paris, mardi 20 février 2024.

CHANGER L’EAU DES FLEURSD’après le roman de Valérie PerrinAdaptation de Caroline ROCHEFORT et Mikaël CHIRINIANMise en scène de Salomé LELOUCH et Mikaël CHIRINIANAvec Caroline ROCHEFORT, Morgan PEREZ et Frédéric CHEVAUX en alternance avec Jean-Paul BEZZINAL’histoire:Après le succès international du roman de Valérie Perrin, l’adaptation au théâtre !Salomé Lelouch et Mikael Chirinian s’emparent du roman pour vous offrir une histoire rayonnante d’humanité.Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.Changer l’eau des fleurs nous conte l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur.Prix des lecteurs du Livre de Poche, prix Jules Renard, prix de Maison de la Presse…•Avec les voix de Céline Monsarrat et Thibault de Montalembert•Scénographie : Delphine Brouard•Création sonore et musicale : Pierre-Antoine Durand•Création lumières : François Leneveu•Vidéo : Mathias Delfau•Affiche : Pierre Barrière•Assistante mise en scène : Jessica Berthe•Régie générale : Nathan Sebbagh•Presse : Switch Agency – Matthieu CléProduction : La Française de théâtre, Théâtre Lepic, Matrioshka Productions, Les Films 13, Atelier Théâtre Actuel et Beaver Films

Tarif : 16.00 – 53.50 euros.

Début : 2024-02-20 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA RENAISSANCE 20 Boulevard Saint Martin 75010 Paris 75