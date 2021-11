Toulouse Médiathèque Simone de Beauvoir Haute-Garonne, Toulouse « Changer l’eau des fleurs » Médiathèque Simone de Beauvoir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque Simone de Beauvoir, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

« Changer l’eau des fleurs » Carré de lecture animé par Mr. J.C. Barbat. « La partenaire idéale? Pourquoi pas Violette, née sous X, donc sans passé, mais baptisée Trenet comme le poète. Vite contrainte de porter le nom de Toussaint pour avoir succombé au premier venu, elle s’engagera à faire germer son désir d’enluminer les cimetières pour en faire des jardins du passé où se retrouvent les histoires secrètes qui ne songent qu’à se révéler pour le plus grand bonheur des esprits romantiques. Violette, la passeuse des amours interdits, les plus beaux, ceux qu’on réserve pour les plus beaux romans ».

Présentation obligatoire du « pass sanitaire » pour les + de 12 ans.

« Changer l’eau des fleurs » par Mr. J.C. Barbat Médiathèque Simone de Beauvoir Place Jean Jaurès 31520 Ramonville Saint-Agne Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:30:00

