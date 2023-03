Changer le monde – Souillac en Jazz Cinéma Le Paris, 16 juillet 2022, Souillac .

Changer le monde – Souillac en Jazz

Avenue du Général De Gaulle Cinéma Le Paris Souillac Lot Cinéma Le Paris Avenue du Général De Gaulle

2022-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-16

Cinéma Le Paris Avenue du Général De Gaulle

Souillac

Lot

Un film de Frank Cassenti suivi d’un débat en présence du réalisateur.

En partant du discours légendaire de Martin Luther King prononcé devant la foule en 1963 « I have a dream » rêve d’un monde meilleur, des artistes contemporains de différentes cultures tentent de répondre aujourd’hui à cette question lancinante: La Musique peut-elle changer le monde ? Le film qui est le fruit d’une vie à partir de plusieurs centaines d’heures de tournage depuis les années 1980, est construit comme un voyage initiatique à 2 voix. Celle de son réalisateur Frank Cassenti et celle du légendaire musicien Archie Shepp un géant de la musique afro-américaine du XX siècle dont la voix se fait entendre jusqu’à aujourd’hui. Auxquelles on peut aussi ajouter l’île de Porquerolles cadre de ces rencontres humaines et musicales tel un des grands lieux mystiques de pèlerinage.

Frank Cassenti est un scénariste, homme de théâtre, réalisateur français très primé pour le cinéma et la télévision à la filmographie impressionnante. En ce qui concerne les films documentaires liés au jazz beaucoup ont été des jalons marquants. On peut citer parmi d’autres dont certains diffusés à Souillac: Lettre à Michel Petrucciani (1983), Archie Shepp, je suis jazz c’est ma vie (1984), Mystery Mister Sun Ra (1984), Miles In Paris (1989) et bien d’autres,

Avec Archie Shepp (USA) / Randy Weston (USA) / Majid Bekkas (Maroc) / Marc Ribot (USA) / Hamid Drake (USA) / Nicole Mitchell (USA) / Desdamona (USA) / BCUC (Afrique du Sud) / André Minvielle (France) / Lula Pena (Portugal) / Cuarteto Cedron (Argentine) / Monica Passos (Brésil) / Hermeto Pascoal (Brésil) / …

souillac en jazz

Cinéma Le Paris Avenue du Général De Gaulle Souillac

dernière mise à jour : 2022-05-21 par