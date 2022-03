Changer d’air Jardins de la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

avec l’Inrae, le CNRS, les autrices **Pauline Ribat**, **Marie Levavasseur** et des éléves des école de Villeneuve lez Avignon Table ronde sur la thématique de la jeunesse face aux changements de notre société. Jardins de la Chartreuse 58 rue de la République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard

