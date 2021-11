Orléans Palais des sports d'Orléans Loiret, Orléans Changeons de regard sur le handicap Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le club de tennis de table de Saint-Marceau célèbre les dix ans de « Changeons de regard sur le handicap ». Pour rappel, cet événement, soutenu par la Mairie, vise à sensibiliser la population au handicap. Et pour cette édition anniversaire, l’association prend ses quartiers, pour la première fois, au Palais des sports. Du lundi 15 au samedi 20 novembre, 2000 élèves (écoliers, collégiens et lycéens) participeront à des ateliers de « mise en situation » (jeu en fauteuil, en béquilles…). À noter également, une expérience inédite, le « dark ping », avec raquettes et tables lumineuses, dans un Palais des sports plongé dans le noir. Les organisateurs ont également prévu des animations pour le grand public, comme, le mercredi 17 novembre, à partir de 19h, une démonstration-show avec les trois médaillés paralympiques Fabien Lamirault, Gilles de la Bourdonnaye, Florian Merrien, (parrain de la manifestation) et des pongistes valides de haut niveau. « Changeons de regard sur le Handicap », du lundi 15 au jeudi 18 novembre, au Palais des sports, 14, rue Eugène-Vignat ; le mercredi 17 novembre, à 19h, démonstration-show **Team Butterfly** (ouverture des portes à 18h, entrée nord), accès gratuit ; Tournoi le samedi 20 au gymnase Pelé. infos sur [[https://stmarceautt.fr/changeonregard](https://stmarceautt.fr/changeonregard)](https://stmarceautt.fr/changeonregard)

