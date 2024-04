Changements perpétuels du climat et évolution humaine Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, jeudi 4 avril 2024.

Changements perpétuels du climat et évolution humaine Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Ouverte à tous les publics, cette conférence à deux voix est programmée dans le cadre du Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle Archéologie (PREAC) de Nouvelle-Aquitaine Données du passé, questions du présent porté par Cap’ Archéo / Cap Sciences et le Pôle d’interprétation

Maria Sanchez-Goni est paléoclimatologue, directrice d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Paris Science Lettres (EPHE, PSL) et Bruno Malaizé est paléoclimatologue, enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux (Laboratoire EPOC OASU).

Réservation conseillée.

Retransmission en direct sur la chaine Youtube du Pôle https://www.youtube.com/@poledinterpretationdelapre3969/streams EUR.

Début : 2024-04-04 10:30:00

fin : 2024-04-04

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 19 Avenue de la Forge

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@pole-prehistoire.com

