Changement de vie involontaire, 27 octobre 2022, .

Changement de vie involontaire



2022-10-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-28

15 15 Tarkodabzol est composé de 4 musiciens très inspirés par les musiques du monde. Sandra, la chanteuse et ses musiciens aiment mettre en scène leurs textes, en français essentiellement, tout en colorant leurs spectacles avec une tonalité théâtrale rafraîchissante.



Au travers du personnage arrogant, puissant, cynique mais aussi fragile qu’il campe sur scène, il aborde avec humour et dérision des thèmes qui lui tiennent à coeur : les excès de la finance, le pouvoir, la malbouffe, le déterminisme social, la reconversion, l’argent… Pour rire de tout sans tabou : la vanne succède au kakemphaton à un rythme effréné en y mêlant aussi des personnages, du chant, et un zeste d’émotion.



Vous découvrirez même que Jean-Michel est atteint du syndrome de Witzelsucht, le mal aigu des jeux de mots.



Et peut être qu’ après avoir vu son premier One Man Show, vous déciderez vous aussi de changer de vie…



Attention: le pass « second degré » est fortement recommandé !



Le Saviez-vous ?

Après une carrière dans le Capital Investissement et de belles années de « réussite », la roue tourne pour Jean-Michel Rallet en 2016 : il est exclu de la société qu’il a co-fondée. L’homme de chiffres a toujours aimé les mots, en jouer et aussi l’humour. Il écrit alors, comme un exutoire, son premier one-man-show en 2019 . Il est aujourd’hui humoriste, entrepreneur et investisseur dans des projets qui ont du sens. Jean-Michel se mobilise aussi pour l’intégration par le sport ou l’art, le handicap au travers de son fonds de dotation « Trampoline » : faire rire pour guérir.

80% des français veulent changer de vie…



À 50 ans, Jean-Michel retrouve sa vraie nature : lui qui brassait des millions raconte maintenant son histoire et se donne sans compter.

