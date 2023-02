Changement de point de vue : les collections racontent l’histoire !, 21 août 2023, Azeville Azeville.

Changement de point de vue : les collections racontent l’histoire !

D269 Azeville Manche

2023-08-21 17:00:00 17:00:00 – 2023-08-21 18:45:00 18:45:00

Azeville

Manche

Azeville

À partir d’une sélection d’objets issus des collections de la batterie (invisible du public habituellement), de fac-similés et d’outils numériques, découvrez autrement l’histoire du site et du mur de l’Atlantique.

En fin de visite, échange possible sur les métiers du patrimoine, des musées, les méthodes de conservation et valorisation des collections.

À partir d’une sélection d’objets issus des collections de la batterie (invisible du public habituellement), de fac-similés et d’outils numériques, découvrez autrement l’histoire du site et du mur de l’Atlantique.

En fin de visite, échange possible sur les métiers du patrimoine, des musées, les méthodes de conservation et valorisation des collections.

musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05

Azeville

dernière mise à jour : 2023-02-14 par