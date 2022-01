Changement climatique – s’informer pour comprendre Maison de l’Environnement, 2 février 2022, Magny-les-Hameaux.

Changement climatique – s’informer pour comprendre

Maison de l’Environnement, le mercredi 2 février à 20:00

Le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été rendu en septembre 2021 et soulève de nombreuses questions. L’Atelier des sciences – SQY vous invite à échanger avec Valérie Masson-Delmotte, scientifique de renom et excellente vulgarisatrice pour avoir un éclairage sur ces enjeux actuels. Le changement climatique est généralisé, rapide, et s’intensifie, et il est maintenant sans équivoque que cela résulte des activités humaines. Les multiples effets de ce climat qui change, y compris l’intensification d’évènements extrêmes, dans chaque région de la Terre, s’accentueront avec la poursuite du réchauffement. Comment peut-on limiter le échauffement climatique, et freiner la montée du niveau des mers ? Comment utiliser les connaissances scientifiques pour anticiper et agir, pour renforcer la résilience de nos sociétés et des écosystèmes ? Cette conférence sera l’occasion de comprendre le rapport 2021 du GIEC (le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat) et la manière dont il a été intégré dans les décisions de la COP26 à Glasgow, en novembre 2021. Avec **Valérie Masson-Delmotte** Co-présidente du groupe n°1 du GIEC, paléo-climatologue et directrice de recherche au CEA Université Paris-Saclay

Entrée libre, sur réservation

Maison de l’Environnement 6, rue Haroun-Tazieff 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Cressely Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T21:30:00