**Mais leur rôle ne s’arrête pas là : régulateurs du climat, ils permettent de lutter contre les îlots de chaleurs ou encore de réduire les pollutions.** **Mais jusqu’où et jusqu’à quand l’arbre pourra-t’il nous aider dans la lutte face aux changements climatiques ? C’est une question à laquelle nos experts s’attacheront à répondre lors de cette nouvelle table ronde des Jeudis de la Transition*.** **En ligne.** **Rendez-vous sur notre page Youtube** **youtu.be/t5AwN4DNWcs** **ou sur notre site.**

Gratuit, sans inscription

Les arbres en milieu urbain contribuent de manière significative au bien-être des citoyens. Ils façonnent l’aspect idyllique des villes et invitent à la détente et à la contemplation. En ligne Bordeaux Bordeaux

