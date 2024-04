Changement climatique et santé Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, vendredi 26 avril 2024.

Changement climatique et santé Demi-journée scientifique organisée par la Graduate School Santé Publique Vendredi 26 avril, 13h30 Faculté de Médecine Paris-Saclay Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T13:30:00+02:00 – 2024-04-26T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T13:30:00+02:00 – 2024-04-26T18:30:00+02:00

Cette demi-journée abordera la thématique du changement climatique et la santé au travers de plusieurs thématiques : ses effets sanitaires sur la population, les enjeux scientifiques et les leviers pour la recherche et des pistes de réflexion pour penser l’action au sein d’une société en transition.

Au programme de cette demi-journée :

13h30-13h50 : Accueil Café

13h50-14h00 : Introduction par Mario Speranza, directeur de la Graduate School Santé Publique

14h00-15h00 : Table ronde : Quels enjeux scientifiques pour les organismes de recherche ? De quels leviers institutionnels et structurels peut-on bénéficier pour mener à bien ces recherches ?

animée par Caroline Besson, Vice-doyenne recherche, UFR Santé Simone Veil, UVSQ

Tarik Benmarhnia , EHESP, PU, UC San Diego et Irset

, EHESP, PU, UC San Diego et Irset Maïana Houssaye , Chargée de mission « grands projets de Santé publique », Institut thématique Santé publique et Cellule transition écologique et sociétale Inserm

, Chargée de mission « grands projets de Santé publique », Institut thématique Santé publique et Cellule transition écologique et sociétale Inserm Raphaël Kermaïdic , Université de Rennes, EHESP – école des hautes études en santé publique, doctorant au sein de la Chaire de recherche RESPECT

, Université de Rennes, EHESP – école des hautes études en santé publique, doctorant au sein de la Chaire de recherche RESPECT Claire Rogel-Gaillard, INRAE, Directrice-adjointe recherche Graduate School Biosphera et autrice du Livre blanc développement durable « Une seule santé » à l’Université Paris-Saclay

15h00-15h45 : Changement climatique et santé

Sophie Szopa, Directrice de recherche au CEA, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, Coordinatrice et auteure principale du chapitre dans le rapport du GIEC sur le climat, sorti en aout 2021

15h45-16h15 : Effets sanitaires des fumées de feux de forêt : hétérogénéité et effets synergiques avec les températures extrêmes

Tarik Benmarhnia, EHESP-Irset, PU, UC San Diego

16h15-16h30 : Pause

16h30-17h00 : Effets sanitaires des vagues de chaleur et température dans la cohorte Constances

Emeline Lequy, CESP, UMS 11, CR

17h00-17h30 :Santé publique et crises environnementales : Concepts, valeurs et principes pour l’action au sein d’une société en transition

Jean-Christophe Mino, médecin spécialiste de santé publique, chercheur HDR, Equipe Recherches en Ethique et en Epistémologie (CESP) et Institut Siel Bleu

17h30-17h40 : Conclusion & perspective par Caroline Besson

17h40 : Cocktail

Les inscriptions sont ouvertes au lien suivant : https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/v1m1tz

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/v1m1tz »}] [{« link »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/v1m1tz »}]

Faculté de Médecine Paris-Saclay Graduate School Santé Publique