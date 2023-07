Changement climatique et milieux polaires Bibliothèque Buffon Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’Automne de la science revient pour une nouvelle édition, cette fois-ci consacrée à l’eau ! En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, cette conférence abordera le changement climatique en milieu polaire.

Les environnements polaires sont en première ligne face au

changement climatique. Les pôles se réchauffent encore plus rapidement que le

reste de la planète. Au nord comme au sud, les glaciers reculent et la

banquise fond. Ces bouleversements ne sont pas sans conséquences. La fonte de

la banquise accélère le réchauffement climatique, provoque un ralentissement de

la circulation océanique et impacte de nombreuses espèces clefs des écosystèmes

arctiques et antarctiques. Durant cette conférence, nous découvrirons les

hautes latitudes avec en particulier, les mers englacées. Nous discuterons de

leur importance pour le système climatique planétaire et la biodiversité ainsi

que des pressions exercées par le changement global sur ces

environnements.

Guillaume Massé est chargé de recherche au

CNRS en biogéochimie marine et spécialiste des écosystèmes polaires à la

Station marine du Muséum national d’Histoire naturelle basée à Concarneau.

Date et lieu : samedi 14 octobre 2023 à 15h. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. Auditorium 5e étage. Sans inscription

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525

