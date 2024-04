Changement climatique, biodiversité : un coup de pédale s’impose ? Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 18:30 – 20:30

Conférence-débat. Du 3 au 11 avril 2024, sept jeunes chercheurs et chercheuses (essentiellement des doctorants), « Les Sacoches du Climat », réalisent une itinérance à vélo-tandem, accompagnés de climatologues de renom, de Tours à Nantes, afin de sensibiliser autour des questions du climat et de la biodiversité tout en favorisant des interactions, des échanges et des débats. Ce projet de médiation scientifique autour des enjeux climatiques et du vivant est parrainé par le climatologue Christophe Cassou, en partenariat avec la Tournée du Climat et de la Biodiversité. Le terminus de ce périple : le jeudi 11 avril 2024 à Nantes. La conférence animée par « Les Sacoches du climat » se déroulera en présence de Céline Guivarch, économiste au CIRED (Centre international de recherche sur l’environnement et le développement), et William Aucant, membre de la convention citoyenne pour le climat. #AGENDACLIMAT

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr