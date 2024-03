CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAYLAR, ÇA SE VOIT COMMENT ? Le Caylar, samedi 27 juillet 2024.

CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAYLAR, ÇA SE VOIT COMMENT ? Le Caylar Hérault

GRATUIT modalité de participation et d’inscription sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAYLAR, ÇA SE VOIT COMMENT ?

Le 27/07/2023 au Caylar

de 15h à 18h Sans inscription

Stand animé par L’ ASSOCIATION KERMIT ET PAYSARBRE

Menez l’enquête avec Gilles et Tangui observez autour de vous les changements rapides qui ont marqué cette dernière décennie sur le Larzac suite au changement climatique. Présentation de petite faune locale avec KERMIT et exploration avec PAYSARBRE !

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 15:00:00

fin : 2024-07-27 18:00:00

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAYLAR, ÇA SE VOIT COMMENT ? Le Caylar a été mis à jour le 2024-02-29 par RESTINCLIERES