Change ton monde (Les liens qui libèrent) par Cédric Herrou Médiathèque Jean Lévy, 19 novembre 2021, Lille.

Change ton monde (Les liens qui libèrent) par Cédric Herrou

Médiathèque Jean Lévy, le vendredi 19 novembre à 19:00

« J’étais perché sur ma montagne, avec mes poules et mes oliviers, quand le monde est subitement venu à moi (…) À partir de 2016, j’ai accueilli des milliers d’exilés. J’ai aidé ces voyageurs de l’ombre à poursuivre leur chemin et à obtenir des droits, mais je n’avais pas anticipé la violence d’État qui me frapperait en représailles. Notre action ne faisait pourtant que pallier ses renoncements. J’ai subi des gardes à vue, des procès, des perquisitions, des saisies. Le plus souvent, l’État était en tort et fut condamné. Des centaines de fois. Jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel consacre le principe de fraternité, un progrès capital. Ces années ont changé ma vie. Citoyen lambda éloigné du militantisme, je ne suis pas un héros, juste un Herrou têtu et décidé, sans leçons à donner, à part celle-ci : avant de changer le monde, chaque citoyen a le pouvoir de changer le sien. » (Cédric Herrou)

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T21:00:00