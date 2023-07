VISITE DE LA FERME BIO DU CHÊNOT – LA ROUTE ESTIVALE DES PRODUCTEURS Changé, 21 juillet 2023, Changé.

Changé,Mayenne

Partez à la découverte des productions locales des fermes de Laval et son agglomération !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:00:00. .

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire



Discover local produce from farms in Laval and the surrounding area!

Descubra los productos locales de las granjas de Laval y alrededores

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die lokalen Produkte der Bauernhöfe in Laval und seinem Umland kennen!

Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire