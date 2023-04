Villégiature et nature Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Villégiature et nature Changé, 16 septembre 2023, Changé. Villégiature et nature Samedi 16 septembre, 14h00 Changé Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement Villégiature et nature Dans le cadre des journées du patrimoine, découverte de la vallée de la Mayenne et ses éléments patrimoniaux. Nature et culture pour une balade instructive et conviviale. 3 km aller-retour . jumelles recommandées. Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 06 15 92 83 06 Sortie co-animée par Pierrick Barreau du service du patrimoine au Conseil départemental Changé Changé Hôtel de ville Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 92 83 06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

