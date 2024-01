FANTÔMES FESTIVAL MONTE DANS L’BUS // L’ATELIER DES ARTS VIVANTS Changé, mercredi 6 mars 2024.

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06

Dans le cadre du Festival Monte dans l’Bus retrouvez le spectacle « FantÔmes »

Les deux musiciens-chanteurs Olivier Leroy et Anne-Laure Bourget s’installent de part et d’autre du plateau. Grâce à un magnifique instrumentarium venu du monde entier, ils illustrent avec brio cinq courts-métrages : des histoires de revenants hantant les maisons, de monstres qui reviennent dans les rêves et d’ectoplasmes qu’on peut apprivoiser. Oh surprise… Casper lui-même est là ! Et quelle joie de constater que les fantômes peuvent aussi être de sacrés trouillards ! C’est tellement bon d’avoir (un peu) peur !

• Le mercredi 6 mars à 10h et 14h30

• Les Ondines, Changé

• Tarif unique : 6€

• Dès 4 ans

• Billetterie au Reflet

• Ollivier Leroy & Anne-Laure Bourget

8 Rue des Bordagers

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire



