Reims Marne Reims Pour la Chandeleur, votre resto épicerie en circuit court Les Petits Rémois vous invite à déguster ses crêpes maison concoctées à partir de farine Marnaise, de bons œufs bio de poules élevées en plein air dans l’Aisne et du lait fermier d’éleveurs des Ardennes garnies des délicieuses confitures artisanales de Géraldine (la Ferme de Mad’In) qui sera présente pour vous en dire plus sur son métier passion et sa production de fruits en agriculture biologique. Découvrez également sur place de nombreuses boissons artisanales Ardennaises (cidres, jus pur fruits, limonades…) pour un goûter 100% locavore ! Evénement ouvert à tou-te-s.

Petites dégustations offertes sur place ! +33 3 26 61 99 81 http://www.lespetitsremois.fr/ Les petits Rémois 22 Rue Thiers Reims

