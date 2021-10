Chancelade aux couleurs de l’île de la Réunion. Chancelade, 5 novembre 2021, Chancelade.

Chancelade se met aux couleurs de la Réunion ! Pour fêter le début de l’exposition sur l’histoire de l’ile et son créole à la bibliothèque, un petit marché réunionnais vous fera voyager dans l’Océan Indien. Dès 16h, 3 foodtrucks vous transporterons par leurs saveurs, mais vous y trouverez aussi : du rhum arrangé, des pâtisseries, des accessoires et de la décoration, …

A 17h30 débutera le vernissage de l’exposition, pour découvrir l’ile, mais aussi des artistes exposant pour l’occasion.

Et pour clôturer cette journée, à 20h30, un concert de Maloya (musique et danse traditionnelle de la Réunion) aura lieu au Centre Culturel avec le groupe Dalonaz Maloya. L’accès au concert nécessite un pass sanitaire. Entrée 5 euros, gratuit pour les -11 ans.

