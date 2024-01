CHANCEKO DECADANSE Nantes, jeudi 21 mars 2024.

Il paraît que nous avons tous une voix dans notre tête. En dévoilant son premier album, Chanceko nous invite à venir écouter la musique qui se joue dans la sienne. Il nous y fait découvrir la rencontre entre Chance & Lucky : deux facettes de lui-même pour un travail musical total et personnel. Entre musique moderne et sens de la mélodie redoutable, retrouvez-le en tournée et au New Morning à Paris le 15 mai 2024 !

Tarif : 19.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

DECADANSE 1 BOULEVARD HENRY ORRION 44000 Nantes 44