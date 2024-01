Balade gourmande au potager Chançay, mercredi 19 juin 2024.

Début : Mercredi 2024-06-19 15:30:00

fin : 2024-09-30

Balade « gustative » et guidée dans le potager des jardins de Valmer.

Au cœur du potager conservatoire, la visite se fait avec les yeux mais aussi les papilles !

Arpentez les allées pour découvrir la collection de fleurs comestibles, les légumes insolites, les fruits étranges, les aromates étonnants … une visite adaptée à tous pour découvrir les saveurs gourmandes et la beauté des jardins dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à 15h30 tous les mercredis, jeudis et vendredis de juin à octobre et pendant les vacances de la Toussaint. Durée 45 minutes environ, visite incluse dans le tarif de visite des jardins.

12 EUR.

Valmer

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jardins@chateaudevalmer.com



