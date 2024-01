Rendez-vous au jardin au Château de Valmer Chançay, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au jardin au Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Pour cette 20ème édition, le ministère de la Culture vous donne Rendez-vous aux jardins pour explorer un thème au cœur des enjeux environnementaux « »Les musiques du jardin ».

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins, cette manifestation met en valeur, depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Férus de belles plantes et amateurs de vin, offrez-vous une escapade bucolique dans les jardins du Château de Valmer à l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux Jardins sur le thème « Les musiques du jardin ». S’allonger dans l’herbe, écouter le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles au vent, les abeilles qui butinent, le clapotis d’une fontaine … Le jardin est un orchestre à lui seul qui joue mille et une mélodies. Retrouvez le programme complet sur notre site www.chateaudevalmer.com

Château de Valmer

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jardins@chateaudevalmer.com



