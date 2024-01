Caves Ouvertes – Marché de Printemps Chançay, samedi 25 mai 2024.

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Caves Ouvertes – Marché de Printemps et « jardins ouverts » pour NEURODON dans les jardins de Valmer.

Découvrez les caves troglodytiques du XVIème siècle et les chais habituellement fermés au public avec Jean de Saint Venant, vigneron passionné et passionnant. Les amoureux du terroir et de l’artisanat pourront profiter du Marché de printemps qui réunit des producteurs locaux heureux de partager leurs savoir-faire. Le Château de Valmer participe au Neurodon en faveur de la recherche pour le cerveau. Au Programme : Visites guidées des chais avec Jean de Saint Venant à 11h, 14h et 16h, samedi et dimanche (durée 1h environ) Dégustation et vente de vins du Château de Valmer AOC Vouvray et AOC Touraine Rosé. Accès libre aux jardins, à la chapelle troglodytique et au parc historique de 60 hectares. Marché de printemps – restauration sur place. Garden Game.

Château de Valmer

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jardins@chateaudevalmer.com



