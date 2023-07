FÊTE NATIONALE À CHANAC – COMITÉ DES FETES DE CHANAC Chanac, 13 juillet 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

C’est la fête nationale à Chanac !!!

18h30 : Cérémonie du souvenir sur la place de la Bascule.

Soiré : – Repas tête de veau, sur place ou à emporter, réservation au Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô.

– Bal populaire et feu d’artific….

Chanac 48230 Lozère Occitanie



It’s Bastille Day in Chanac!!!

6:30pm: Remembrance ceremony on the Place de la Bascule.

Evening : – Calf’s head meal, on the spot or to take away, book at the Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô.

– Popular ball and fireworks…

¡¡¡Es día festivo en Chanac !!!

18h30: Ceremonia de conmemoración en la plaza de la Bascule.

Noche: – Comida cabeza de ternera, in situ o para llevar, reserva en el Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô.

– Baile popular y fuegos artificiales.

Es ist Nationalfeiertag in Chanac!!!

18:30 Uhr: Gedenkzeremonie auf dem Place de la Bascule.

Abend: – Kalbskopfessen, vor Ort oder zum Mitnehmen, Reservierung im Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô.

– Volkstanz und Feuerwerk…

