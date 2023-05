RENCONTRE – LECTURE AVEC KARIN SERRES – LIRE DES AUTEUR.E.S VIVANT.E.S, 24 mai 2023, Chanac.

Karin Serres est autrice, metteuse en scène et décoratrice de théâtre. Elle a écrit plus de quatre-vingt pièces pour enfants, adolescent.es et adultes, souvent éditées, créées et traduites.

Venez la rencontrer et l’écouter lors de cette lecture publ….

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . EUR.

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Karin Serres is an author, director and set designer. She has written more than eighty plays for children, teenagers and adults, often edited, created and translated.

Come and meet her and listen to her during this public reading…

Karin Serres es autora, directora y diseñadora teatral. Ha escrito más de ochenta obras para niños, adolescentes y adultos, que han sido publicadas, representadas y traducidas.

Venga a conocerla y a escucharla durante esta lectura pública.

Karin Serres ist Autorin, Regisseurin und Bühnenbildnerin. Sie hat über achtzig Stücke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschrieben, die häufig herausgegeben, uraufgeführt und übersetzt wurden.

Lernen Sie sie bei dieser öffentlichen Lesung kennen und hören Sie ihr zu….

