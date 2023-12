Rando dégustation de produits de terroir chamrousse Chamrousse Catégories d’Évènement: Chamrousse

Fin : 2024-08-09T20:00:00+02:00 – 2024-08-09T23:00:00+02:00 Nous partons en fin d’après-midi pour une randonnée d’une heure environ à travers les alpages enneigés ou non de la station de Chamrousse. L’été nous croiserons le chemin des troupeaux qui paissent au milieu des herbes aromatiques et l’hiver nous cheminerons avec les raquettes sous la voûte étoilée. Une fois en haut nous nous installerons, l’été sur un joli sommet panoramique, et l’hiver à côté d’une petite cabane de berger autour d’un brasero. L’apéro sera l’occasion de découvrir fromages, charcuteries, vins, bières ou jus de fruits fabriqués par les meilleurs producteurs locaux. Nous évoquerons ensemble l’origine de la forme des fromages ou de leurs noms, l’histoire des alpages et des traditions pastorales de l’Isère. Le retour vers le village se fera en un demi-heure environ. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes en cas de régime spécifique. Vous pouvez également privatiser la sortie pour votre groupe d’amis, de collègues, votre famille, votre club, … La randonnée n’est pas difficile techniquement mais il faut être capable de marcher une petite heure en montagne (il y a quelques bonnes montées !). Heure et points de RDV : Eté : 18h / Office de tourisme de Chamrousse 1650, le Recoin, 42 place de Belledonne / Arrêt navette gratuite n°1 Hiver : 17h30 / Devant la résidence la Bérangère, Chamrousse 1750, Roche-Béranger, 733 route de la Croisette / Arrêt navette gratuite n°19 Durée : 3h00

Activité organisée par Jonathan – Accompagnateur en Montagne

Activité organisée par Jonathan – Accompagnateur en Montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/o-3

