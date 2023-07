Pleine nature à Chamrousse Chamrousse Aix-en-Provence, 30 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Pleine nature à Chamrousse Dimanche 30 juillet, 08h30 Chamrousse Sur inscription 250 €

Projet éducatif camp d’adolescents

 Permettre à des adolescents de toutes catégories sociales, culturelles, religieuses de vivre des vacances en collectivité dans un esprit de confiance et de tolérance où chacun est appelé à prendre son séjour en main

 Tenir compte de la singularité de chacun

 Facilité la pratique des sports de pleine nature

 Vivre la tolérance, le respect, la solidarité et l’aider à en comprendre l’intérêt

 Favoriser la réflexion de l’adolescent sur ce qu’il vit au camp et dans sa vie

 Permettre à l’équipe d’animation et à l’adolescent d’évaluer l’application du projet

 Assurer l’intégrité morale et physique de l’adolescent

Développer l’autonomie de l’adolescent

 Etre acteur du camp et non pas consommateur

 L’adolescent est invité à prendre toute sa place et à progresser grâce à la richesse du groupe en apportant sa pierre à cette richesse.

Dans la vie quotidienne :

 Hygiène

 Gestion du temps

 Préparation des repas (mettre la table et débarrasser )

 Gestion du temps et de l’espace

 Gestion de l’argent de poche

– Dans les activités au camp de base

– Dans les activités

– Dans ses relations aux autres

Favoriser la découverte

• Apprendre à mieux connaître la montage, à respecter la nature, à la défendre d’une manière éducative, ludique et adaptée aux rythmes de l’adolescent

Favoriser la participation

• Le projet pédagogique est construit conjointement entre l’équipe de direction et l’équipe d’animation avant le début du camp. Il se traduit par un document qui est communiqué à tous les encadrants et à l’association.

• Des temps d’échanges sont prévus pour faire le point sur la pratique de chacun

Chamrousse hameau du Bez 05240 La Salle Les Alpes Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0321804902 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T08:30:00+02:00 – 2023-07-30T09:00:00+02:00

Sports de pleine nature – autonomie – adolescents

caj outreau