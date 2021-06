Les Houches Chalet de Montvauthier Haute-Savoie, Les Houches Cham’Riders Chalet de Montvauthier Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cham'Riders
du dimanche 11 juillet au dimanche 18 juillet à Chalet de Montvauthier

du dimanche 11 juillet au dimanche 18 juillet à Chalet de Montvauthier

_**Les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes ne vont pas être déçus !**_ Ils devront d’abord franchir les racines et les cailloux qui parsèment le chemin de VTT qui traverse la Vallée de Chamonix. Ils devront ensuite dévaler les impressionnants toboggans de l’Espace Aquatique de Chamonix. S’il leur reste du courage, ce sont les parcours « bleu », « rouge » (et peut-être « noir » ?) du Parc Accrobranche qu’ils devront parcourir avant de pouvoir prétendre débouler sur les 1300m de piste de luge sur rail !

500€ ; sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chalet de Montvauthier 1019, route de Montvauthier, 74310 Les Houches Les Houches Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T08:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T13:28:00

