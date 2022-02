Champvillon’art Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Champvillon’art Tourouvre au Perche, 24 septembre 2022, Tourouvre au Perche. Champvillon’art Jardin des Chambres d’hôtes de la Pause Champêtre Champvillon Tourouvre au Perche

2022-09-24 – 2022-09-25 Jardin des Chambres d’hôtes de la Pause Champêtre Champvillon

Tourouvre au Perche Orne l’association Champvillon’Art réouvre ses portes dans les chambres d’hôtes de la Pause Champêtre le 24 et 25 septembre 2022. Programme à venir..

Culinairement parlant une restauration sur place sera proposée par Virginie qui vous attend de pied ferme !

De plus l’entrée est libre !

virginie@pausechampetre.fr +33 6 25 03 31 51 http://www.champvillonart.fr/

Jardin des Chambres d'hôtes de la Pause Champêtre Champvillon Tourouvre au Perche

