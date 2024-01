THÉÂTRE AMATEUR LES UNS SANS C : « LYLY ET LYLY » CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou, vendredi 22 mars 2024.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Séances de théâtre amateur avec la troupe des Uns sans C

Lily, star de cinéma, est une alcoolique snob et débauchée qui vit dans le luxe et la jet set du Hollywood des années 30. Un beau jour, sa sœur jumelle débarque tout droit de sa campagne profonde du Midwest.

Pièce de Barillet et Grédy

Mise en scène : Zabou

Réservation recommandée car places limitées

CHAMPTOCEAUX Rue Jean V

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



