ATELIER AU FUMOIR : PRÉPAREZ VOS RILLETTES DE SAUMON FUMÉ ! Champtoceaux Orée d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou ATELIER AU FUMOIR : PRÉPAREZ VOS RILLETTES DE SAUMON FUMÉ ! Champtoceaux Orée d’Anjou, 21 juillet 2023, Orée d'Anjou. Orée d’Anjou,Maine-et-Loire Préparez vos rillettes de saumon fumé !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 13:00:00. EUR.

Champtoceaux Z. I. des Taillis

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Prepare your smoked salmon rillettes! ¡Prepare sus rillettes de salmón ahumado! Bereiten Sie Ihre Räucherlachs-Rillettes zu! Mise à jour le 2023-04-18 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Champtoceaux Adresse Champtoceaux Z. I. des Taillis Ville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Champtoceaux Orée d'Anjou

Champtoceaux Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree d'anjou/