RANDONNÉE DES CHÂTEAUX Champtocé-sur-Loire, 3 septembre 2023, Champtocé-sur-Loire.

Champtocé-sur-Loire,Maine-et-Loire

Le champtoce’team vous propose, au cours d’une randonnée, de contempler les différents chateaux de champtoce sur loire. 3 parcours vous sont proposés, 8/11/18 kms, le tout dans la bonne humeur, alors ça vous tente…….

2023-09-03 fin : 2023-09-03 10:00:00. EUR.

Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The champtoce’team invites you to contemplate the various chateaux of champtoce sur loire during a hike. there are 3 routes to choose from, 8/11/18 kms, and all in good spirits, so get in the mood……

El equipo de champtoce le invita a pasear y admirar los distintos castillos de champtoce sur loire. hay 3 rutas para elegir, 8/11/18 kms, todas de buen humor, así que por qué no intentarlo……

Das champtoce’team schlägt Ihnen vor, während einer Wanderung die verschiedenen Schlösser von champtoce sur loire zu betrachten. es werden 3 Strecken angeboten, 8/11/18 kms, und das alles in guter Stimmung, wenn Sie also Lust haben……

Mise à jour le 2023-06-20 par eSPRIT Pays de la Loire