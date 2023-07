J’apprend à m’occuper de mon âne Champseau Peyrat-le-Château, 20 juillet 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré. Touche l’animal, caresse ses naseaux… Ton nouveau copain aime les câlins ! Avant de partir en promenade, à toi de le préparer : il faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer ses sabots… Avec autant d’application, je suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, et des chaussures fermés..

Champseau

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take this halter: we’re going to look for your donkey in the meadow. Touch the animal, stroke its nostrils… Your new friend likes to be cuddled! Before going for a walk, it’s up to you to prepare him : you must brush him well, you must also clean his hooves… With so much application, I am sure you will receive your diploma of little donkey driver ! Family with children from 3 years old. Bring clothes adapted to the hike and the weather, and closed shoes.

Coge este ronzal: vamos a buscar a tu burro al prado. Toca al animal, acaricia sus fosas nasales… A tu nuevo amigo le encantan los mimos Antes de salir a pasear, te toca prepararlo: necesita un buen cepillado, y también hay que limpiarle las pezuñas… Con tanta dedicación, ¡seguro que se gradúa como pequeño burro conductor! Para familias con niños a partir de 3 años. Traer ropa adecuada para la excursión y el tiempo, y calzado cerrado.

Nimm dieses Halfter: Wir werden deinen Esel von der Weide holen. Berühre das Tier und streichle seine Nüstern. Dein neuer Freund liebt es zu kuscheln! Bevor du zu einem Spaziergang aufbrichst, ist es an dir, ihn vorzubereiten: Du musst ihn gut bürsten, auch die Hufe müssen gereinigt werden … Bei so viel Fleiß wirst du bestimmt dein Diplom als kleiner Eseltreiber erhalten! Familie mit Kind ab 3 Jahren. Für die Wanderung und das Wetter geeignete Kleidung und geschlossene Schuhe mitbringen.

