Exposition « Princes Paumés » Champseau Peyrat-le-Château, 1 juillet 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Nathalie Torselli expose tout l’été à la Ferme des Ânes de Vassivière.

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

Champseau

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Nathalie Torselli exhibits all summer at the Ferme des Ânes de Vassivière

Nathalie Torselli expone todo el verano en la Ferme des Ânes de Vassivière

Nathalie Torselli stellt den ganzen Sommer über auf der Eselsfarm in Vassivière aus

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Lac de Vassivière