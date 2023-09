Concours de Pétanque Champsanglard Catégories d’Évènement: Champsanglard

Creuse Concours de Pétanque Champsanglard, 3 août 2024, Champsanglard. Champsanglard,Creuse Concours de Pétanque en Doublette

Samedi 3 Août 2024

Inscription à partir de 13h30

Jet du Bouchon 14h30

Inscription Gratuite

INFOS:

06.50.24.96.69.

2024-08-03 fin : 2024-08-03

Champsanglard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Pétanque Doubles Competition

? Saturday August 3, 2024

? Registration from 13:30

? Jet du Bouchon 2:30 pm

? Free registration

INFO:

? 06.50.24.96.69 ? Concurso de dobles de petanca

? Sábado 3 de agosto de 2024

? Inscripción a partir de las 13:30

? Jet du Bouchon 14:30

? Inscripción gratuita

INFO:

? 06.50.24.96.69 ? Petanque-Wettbewerb in Doublette

? Samstag, 3. August 2024

? Anmeldung ab 13:30 Uhr

? Jet du Bouchon 14:30 Uhr

? Kostenlose Anmeldung

INFOS:

