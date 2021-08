Champs libres sur les bords de l’Aisne Choisy-au-Bac, 28 août 2021, Choisy-au-Bac.

Champs libres sur les bords de l’Aisne 2021-08-28 – 2021-08-28

Choisy-au-Bac Oise

En préambule du Festival Picardie For Ever 2021 “Champs Libres”, l’association PFE en partenariat avec la Fuzzée et l’Urban boat vous invitent à remettre en marche votre sens de la fête sur les bords de l’Aisne !

Au programme : marché des artistes et artisans d’art, animations musicales, concert et performance en soirée depuis la péniche Le Thabor.

Manifestation soumise aux règles Covid en vigueur.

En partenariat avec la Mairie de Choisy-au-Bac / Parking Public à l’entrée de ville (via N31) + buvette + petite restauration sur place

En préambule du Festival Picardie For Ever 2021 “Champs Libres”, l’association PFE en partenariat avec la Fuzzée et l’Urban boat vous invitent à remettre en marche votre sens de la fête sur les bords de l’Aisne !

Au programme : marché des artistes et artisans d’art, animations musicales, concert et performance en soirée depuis la péniche Le Thabor.

Manifestation soumise aux règles Covid en vigueur.

En partenariat avec la Mairie de Choisy-au-Bac / Parking Public à l’entrée de ville (via N31) + buvette + petite restauration sur place

contact@picardieforever.org +33 3 60 45 97 99 http://bit.ly/Picardieforever-programme

En préambule du Festival Picardie For Ever 2021 “Champs Libres”, l’association PFE en partenariat avec la Fuzzée et l’Urban boat vous invitent à remettre en marche votre sens de la fête sur les bords de l’Aisne !

Au programme : marché des artistes et artisans d’art, animations musicales, concert et performance en soirée depuis la péniche Le Thabor.

Manifestation soumise aux règles Covid en vigueur.

En partenariat avec la Mairie de Choisy-au-Bac / Parking Public à l’entrée de ville (via N31) + buvette + petite restauration sur place

Champs libres

dernière mise à jour : 2021-08-23 par