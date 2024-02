CHAMPS GOLOTS HADOL Hadol, samedi 23 mars 2024.

Concours de confection d’embarcations flottantes par les enfants présentées dans un bassin.

Fête populaire marquant la fin de l’hiver. Pour symboliser le dégel des ruisseaux, les enfants font naviguer des petits bateaux faits à la main et illuminés par leurs soins. Récompenses pour les 6 premières embarcations et lot spécial pour la classe la plus représentée.

Animations enfants et intervention des pompiers

Inscription en lign https://les-amis-de-l-ecole-hadol.assoconnect.com/collect/description/395455-a-champs-golot-2024Enfants

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Place de la mairie

Hadol 88220 Vosges Grand Est

