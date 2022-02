CHAMPS GOLOTS EPINAL Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CHAMPS GOLOTS EPINAL Épinal, 9 avril 2022, Épinal. CHAMPS GOLOTS EPINAL Épinal

2022-04-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-09

Épinal Vosges Confection d’embarcations flottantes par les enfants présentées dans un bassin fabriqué par les services de la Ville d’Epinal.

Fête populaire marquant la fin de l’hiver. Pour symboliser le dégel des ruisseaux, les enfants font naviguer des petits bateaux faits à la main et illuminés par leurs soins.

Entre 14h30 et 16h30 : inscriptions sur place.

16h30 : présentation des bateaux

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. ste-fetes-epinal@orange.fr Société des Fêtes – Epinal

