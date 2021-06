Champs en fête Chirols, 20 juin 2021-20 juin 2021, Chirols.

Champs en fête 2021-06-20 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-20 23:00:00 23:00:00

Chirols Ardêche Chirols

Simples et sauvages fête ses 7 ans d’existence : spectacles et concerts à partir de 16h, à partir de 14h30 espace enfants animé, acroyoga Jam plein air distillation de menthe poivrée, visite guidée du jardin de culture. Buvette et restauration sur place.

simplesetsauvages@ardechelibre.org +33 6 75 44 93 96

