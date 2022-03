Champs-Élysées Film Festival 2022, 21 juin 2022, .

Date et horaire exacts : Du mardi 21 juin 2022 au mardi 28 juin 2022 :

payant

La 11ème édition de Champs-Elysées Film Festival sera une célébration de l’amour et ouvrira un espace de dialogue inédit autour du genre. Durant une semaine, les festivaliers pourront de nouveau découvrir un panorama des dernières productions indépendantes françaises et américaines qui mettront à l’honneur les talents émergents, la liberté de ton, les zones d’expérimentations et d’essais cinématographiques.

Cette édition 2022 affirmera également l’engagement du festival, depuis plus d’une décennie, comme révélateur de nouveaux talents à travers une sélection de films audacieux et engagés, qui nous parlent de liberté, d’émancipation et d’amour.

L’ensemble de la programmation sera révélée au mois de mai 2022.

Parce qu’il est plus important que jamais de se retrouver dans les salles de cinéma pour débattre, apprendre, éclairer nos consciences, je vous donne rendez-vous du 21 au 28 juin 2022 dans les salles des Champs-Elysées. Cette 11e édition, placée sous le signe du renouveau et de la fête, marquera avec panache le lancement d’une nouvelle décennie de Champs-Elysées Film Festival.

Nous souhaitons avec force pouvoir offrir le plus beau des spectacles, celui d’un cinéma libre et audacieux, sur grand écran. Et je peux déjà vous dire que cette édition ne manquera pas de surprises !

Sophie DULAC

Présidente et Fondatrice de Champs-Élysées Film Festival

Contact : http://www.champselyseesfilmfestival.com/2022/

