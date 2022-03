Champs des amoureux La Case des Daltons Lomé Catégorie d’évènement: Lomé

Champs des amoureux La Case des Daltons, 19 mars 2022, Lomé. Champs des amoureux

La Case des Daltons, le samedi 19 mars à 19:00 1.000 FCFA

12e représentation de la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Guillaume GBEKOU, interprétée par Boris DOGLO et Marie PAB La Case des Daltons rue ogaro Lomé Tokoin-Hôpital

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Lomé Autres Lieu La Case des Daltons Adresse rue ogaro Ville Lomé lieuville La Case des Daltons Lomé

La Case des Daltons Lomé https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lome/

Champs des amoureux La Case des Daltons 2022-03-19 was last modified: by Champs des amoureux La Case des Daltons La Case des Daltons 19 mars 2022 La Case des Daltons Lomé Lomé

Lomé