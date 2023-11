Théâtre – La Comédie de Valence présente Lettres Non – Ecrites Champs de Mars Luc-en-Diois, 23 novembre 2023, Luc-en-Diois.

Luc-en-Diois,Drôme

La Comédie Itinérante de Valence présente Lettres Non-Ecrites, David Geselson et Alice Zeniter. Avec l’association Le Cabas et le concours de la mairie de Luc en Diois..

2023-11-23 20:00:00

Champs de Mars Salle des Voconces

Luc-en-Diois 26310 Drôme



La Comédie Itinérante de Valence presents Lettres Non-Ecrites, David Geselson and Alice Zeniter. With the association Le Cabas and the support of Luc en Diois town council.

La Comédie Itinérante de Valence presenta Lettres Non-Ecrites, David Geselson y Alice Zeniter. Con la asociación Le Cabas y el apoyo del ayuntamiento de Luc en Diois.

Die Comédie Itinérante de Valence präsentiert Lettres Non-Ecrites, David Geselson und Alice Zeniter. Mit dem Verein Le Cabas und der Unterstützung des Bürgermeisteramts von Luc en Diois.

