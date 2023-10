La grande fête Lilloise du cirque champs de mars Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La grande fête Lilloise du cirque champs de mars Lille, 29 novembre 2023, Lille. La grande fête Lilloise du cirque Mercredi 29 novembre, 10h00 champs de mars gratuit Reconnu comme la meilleure programmation de cirque traditionnel en Europe, depuis plusieurs années, cet événement se vit en famille pour le plaisir des petits et grands. Véritable parenthèse de gaieté, venez vibrer avec nos artistes et vivre l’incroyable expérience de la Grande Fête Lilloise du cirque ! Comme chaque année un nouveau spectacle se prépare. Une belle ambiance autour d’une piste magique pour plus de 2 heures de bons moments. La Mairie de quartier du Faubourg de Béthune vous offre une séance, le mercredi 29 novembre à 10H00. Sur inscription auprès de la mairie de quartier du Faubourg de Béthune.

Places limitées.

champs de mars esplanade, lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

2023-11-29T10:00:00+01:00 – 2023-11-29T12:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu champs de mars Adresse esplanade, lille Ville Lille

