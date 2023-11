Ateliers de Noël Champs de Mars Donzère, 2 décembre 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Organisés par la Médiathèque de Donzère. Deux ateliers : moins et plus de 6 ans . Sans inscription. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 11:30:00. .

Champs de Mars Salle d’exposition – Centre culturel

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Médiathèque de Donzère. Two workshops: under and over 6 years. No registration required. Children must be accompanied by an adult.

Organizado por la Médiathèque de Donzère. Dos talleres: menores y mayores de 6 años. No es necesario inscribirse. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Organisiert von der Mediathek in Donzère. Zwei Workshops: unter und über 6 Jahren . Ohne Anmeldung möglich. Die Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence