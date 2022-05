Champs de lavande à Valensole – BJ6, 18 juin 2022, .

Champs de lavande à Valensole – BJ6

2022-06-18 09:15:00 09:15:00 – 2022-07-20 13:15:00 13:15:00

Tour sur une demi-journée dans les champs mauves. Profitez de 2h30 de temps libre pour prendre des photos et visiter le charmant village de Valensole, au coeur de production de la lavande. Approfondissez vos connaissances sur la Provence, la culture de la lavande et visitez une distillerie. Possibilité d’acheter des spécialités traditionnelles de grande qualité et des articles fabriqués localement.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h15

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 4h

➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Demi-journée – Profitez de 2h30 de temps libre dans les champs de lavande et au village de Valensole.

