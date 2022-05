Champs de lavande à Sault – BJ8

2022-07-20 13:15:00 13:15:00 – 2022-08-15 19:30:00 19:30:00 Dernière chance pour explorer la magie des champs de lavande avant la récolte. Profitez de 2h de temps libre pour profiter de la fascinante floraison dans le parc naturel régional du Mont Ventoux, suivie d’une visite du village de Sault. Les boutiques locales, la vue magnifique et les charmantes rues vont rendre cette journée inoubliable. La route est longue mais vaut largement le détour.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 13h15

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 6h15

➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

